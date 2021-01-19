Оперштаб: в «красных зонах» рязанских больниц занято 489 коек

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что, по данным на 18 января, в «красных зонах» больниц занято 489 коек. Среди заболевших — один ребенок.

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что, по данным на 18 января, в «красных зонах» больниц занято 489 коек. Среди заболевших — один ребенок.

Состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 356 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 66 человек, из них 29 находятся на аппаратах ИВЛ.