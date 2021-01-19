Новая купальня в Солотче оказалась закрытой в крещенскую ночь

Купальня появилась рядом с монастырем Рождества Пресвятой Богородицы. Ранее епархия сообщала, что погрузиться в купель можно будет в понедельник, 18 января, в крещенский сочельник, после литургии и освящения воды, а также в сам праздник.

Новая купальня в Солотче оказалась закрытой в крещенскую ночь. Об этом рязанка рассказала в соцсети.

«Можно же было хотя бы повесить объявление на монастыре?» — возмутилась приехавшая в Солотчу девушка.

Напомним, купальня появилась рядом с монастырем Рождества Пресвятой Богородицы. Ранее епархия сообщала, что погрузиться в купель можно будет в понедельник, 18 января, в крещенский сочельник, после литургии и освящения воды, а также в сам праздник.