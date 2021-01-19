Названы три «глазных» симптома коронавируса

Врачи проанализировали состояние 83 пациентов. Как оказалось, 18% заболевших после заражения жаловались на светобоязнь, 17% - на боль в глазах, 16% - на зуд в области глаз.

Ученые из университета Англия Раскин выяснили, что коронавирус может привести к некоторым проблемам с глазами. Результаты исследования специалистов опубликовали в British Medical Journal , передает РИА Новости.

Врачи проанализировали состояние 83 пациентов. Как оказалось, 18% заболевших после заражения жаловались на светобоязнь, 17% - на боль в глазах, 16% - на зуд в области глаз.

Отмечается, что эти симптомы проявились после «основных» — кашля, потери обоняния и лихорадки. Они продолжались больше двух недель.