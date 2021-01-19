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Названа категория россиян, которая досрочно выйдет на пенсию в 2021 году
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко пояснила, что в 2021 году досрочно на пенсию выйдут медики, которые борются с коронавирусом.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко пояснила, что в 2021 году досрочно на пенсию выйдут медики, которые борются с коронавирусом, сообщает НСН.

Месяц работы с больными COVID-19 сейчас приравнивают к трем.

По словам Кусайко, медикам, работавшим с зараженными коронавирусом, также положена льгота на покупку машины стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей.

Кроме того, медики могут приватизировать жилье при наличии определенного стажа. Татьяна Кусайко отметила, что такая программа действует пока только на региональном уровне.