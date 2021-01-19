Из-за перекрытии дороги в Горроще изменится движение транспорта

Проезд будет закрыт до завершения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе. Об этом сообщили в мэрии.

В Горроще перекрыли участок дороги от дома №86 по улице Гагарина до пересечения с улицей Стройкова. Проезд будет закрыт до завершения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе, сообщили в мэрии.

На это время движение троллейбусов №№5 и 12 организовано по следующей схеме:

троллейбусы №5 следуют от конечной остановки «улица Строителей» по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановки «Памятник Полетаеву» далее в обратном направлении;

троллейбусы №12 от конечной остановки пункта «Завод Рязцветмет» следуют до остановки «Памятник Полетаеву».

Движению другого пассажирского и личного транспорта работы препятствовать не будут.