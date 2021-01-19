Из горящего здания в Рязани эвакуировали сто человек

Во вторник, 19 января, на территории бывшего завода САМ в Рязани произошел пожар. Сигнал о возгорании в 4-этажном здании на улице Маяковского поступил в 14:52, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 19 января, на территории бывшего завода САМ в Рязани произошел пожар. Сигнал о возгорании в 4-этажном здании на улице Маяковского поступил в 14:52, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На вызов выехали 19 расчетов и 56 пожарных. Огонь повредил цех, из производственного помещения эвакуировали 100 человек.

Причину возгорания и ущерб устанавливают.

Ранее появилось видео пожара.