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Холдинг ФПК «Инвест» сделал официальное заявление по серии публикаций интернет-издания «Вид Сбоку»
Финансово-промышленная компания «Инвест» сделала официальное заявление по существу серии публикаций интернет — издания «Вид Сбоку», главным редактором которого является Константин Смирнов — член партии «Яблоко».

Финансово-промышленная компания «Инвест» сделала официальное заявление по существу серии публикаций интернет — издания «Вид Сбоку», главным редактором которого является Константин Смирнов — член партии «Яблоко».

«На фейковые публикации компания больше не реагирует. Содержание опубликованных статей в отношении предприятий и сотрудников холдинга является клеветой и имеет целью отомстить за проигранный суд и еще ряд судебных исков против интернет-издания.

Заявлять опровержения, давать разъяснения на подобного рода публикации „желтой прессы“ компания не планирует.

Со своей стороны, сообщаем, что в случае дальнейшего распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство компании и подрывающих ее репутацию, будем действовать в судебном порядке, с учетом требований законодательства. ФПК „Инвест“ действует исключительно в правовом поле», — заявили представители компании.

Напомним, ранее компания «Книжный Барс» сообщала, что выиграла дело по обвинению в клевете у интернет-издания «Вид Сбоку». Суд удовлетворил исковые требования и обязал Константина Смирнова удалить статью с сайта и опубликовать опровержение. Также журналист должен оплатить судебные расходы в размере 67 тысяч 200 рублей.

Помимо этого, ФПК «Инвест» подала в суд еще два иска к главному редактору «Вид Сбоку» Константину Смирнову о признании недостоверным публикаций и обязанности дать опровержения на клевету.

Согласно поправкам от 30 декабря 2020 года, по статье 128.1 УК за распространяемую публично клевету, в том числе через СМИ или интернет, может грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Редакция РЗН. инфо сообщает, что не встает ни на одну сторону.