Доктор Мясников назвал главные причины возникновения рака

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины возникновения рака. По словам телеведущего, возникновение онкозаболеваний провоцируют канцерогены.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины возникновения рака. Об этом во вторник, 19 января, он сообщил в эфире телеканала Россия-1 .

По словам телеведущего, возникновение онкозаболеваний провоцируют канцерогены. В первую очередь — табачный дым. Кроме того, канцерогены содержатся в продуктах питания, например, пережаренном растительном масле, копченых и соленых продуктах.

Он отметил, что появление онкологических заболеваний может спровоцировать алкоголь, отсутствие физической активности и инфекции.