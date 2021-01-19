Диетолог рассказал, что надо есть перед прививкой от COVID-19

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян рассказал, что надо есть перед прививкой от COVID-19. По его словам, следует включить в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца.

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян рассказал, что надо есть перед прививкой от COVID-19. По его словам, следует включить в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, передает РИА Новости.

Тутельян пояснил, что после прививки нужно следить за уровнем витаминов в организме, в первую очередь, витамина D.

«Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов», — отметил специалист.