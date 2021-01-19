Более двух тысяч рязанцев окунулись в купель на Ореховом озере

На озере оборудовали деревянные сходни, а на берегу установили отапливаемые палатки для переодевания. Около купели дежурили сотрудники МЧС, полиции и медики.

В крещенскую ночь более двух тысяч рязанцев окунулись в купель на Ореховом озере. Об этом во вторник, 19 января, сообщил сайт мэрии.

Митрополит Марк освятил воду, после чего желающие могли окунуться в нее.

На озере оборудовали деревянные сходни, а на берегу установили отапливаемые палатки для переодевания. Около купели дежурили сотрудники МЧС, полиции и медики.

Из-за антиковидных мер одновременно в зоне купания находились не более полусотни человек. У всех измеряли температуру.

На Ореховое озеро от площади Свободы горожане могли добраться на бесплатном автобусе.