Беленецкий рассказал о судьбе миллионов, выделенных на ремонт рязанских дорог

Во вторник, 19 января, Николай Любимов провел рабочую встречу с зампредом регионального правительства Евгением Беленецким. Они обсудили дорожное строительство в регионе.

Во вторник, 19 января, Николай Любимов провел рабочую встречу с зампредом регионального правительства Евгением Беленецким. Они обсудили дорожное строительство в регионе.

Губернатор отметил, что Владимир Путин на совещании с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным назвал Рязанскую область в числе регионов, отстающих по строительству дорог.

«У нас результаты 2020 года ниже показателя кассового исполнения 2019 года. Неосвоенной осталась часть федеральных средств, чего, в принципе, быть не должно», — добавил глава региона.

Евгений Беленецкий сообщил, что федеральные средства в размере 377,8 млн рублей остались неосвоенными из-за затянувшейся разработки проектной документации, которую решено было сделать с учетом применения новых технологий, принятых на федеральном уровне.

«Контракт на эту сумму был уже заключен. Но времени не хватило, поэтому освоить деньги мы не смогли. Тем не менее, контракт заключен, и данный объем денежных средств в соответствии с договоренностями с Федеральным дорожным агентством будет перенесен на 2021 год, и сумма будет освоена в полном объеме», — заключил зампред правительства.

Беленецкий добавил, что задача по наращиванию объемов дорожного строительства выполнена. Также достигнуты основные целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».