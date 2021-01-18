Жителя Новомичуринска забили насмерть за «неприличные знаки внимания» девушке

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Известно, что 18-летний и 19-летний молодые люди пришли к 44-летнему знакомому, чтобы выяснить отношения.

Двое жителей Пронского района насмерть забили новомичуринца. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Известно, что 18-летний и 19-летний молодые люди пришли к 44-летнему знакомому, чтобы выяснить отношения. Поводом для ссоры стало то, что мужчина оказывал «неприличные знаки внимания» девушке, которая нравилась одному из гостей. Гости стали избивать хозяина дома руками и ногами, от полученных травм тот скончался.

Молодые люди скрылись, в отношении них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК.

Суд признал подозреваемых виновными. Одного из них приговорили к 8 годам заключения в колонии строгого режима, второго — к 6 годам в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.