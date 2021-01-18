Замглавы мэрии проверил купель на Ореховом озере

В этом году на Ореховом озере обуродовали две купели размером шесть на два метра. Там установили сходни и парапеты. Также в местах купаний уложили сено, поставили скамейки, отапливаемые модули для переодевания.

В понедельник, 18 января, замглавы мэрии Владимир Бурмистров проверил подготовку купелей на Ореховом озере. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В этом году на Ореховом озере оборудовали две купели размером шесть на два метра. Там установили сходни и парапеты. Также в местах купаний уложили сено, поставили скамейки, отапливаемые модули для переодевания.

«Традиционно большое количество жителей придут окунуться в прорубь. Наша задача обеспечить, прежде всего, их безопасность и удобство», — сказал Владимир Бурмистров.

Мэрия порекомендовала рязанцам купаться только на Ореховом озере. Отмечается, что там дежурят сотрудники правоохранительных органов, медработники и бригады спасателей.