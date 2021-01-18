За год рязанские газовики отработали более 9,5 тысячи аварийных заявок

В ходе отработки вызовов специалисты компании выявляли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании, а также прочие неисправности в работе газовых приборов.

В 2020 году в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Рязанская область» поступило 9603 аварийные заявки от жителей региона. В ходе отработки вызовов специалисты компании выявляли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании, а также прочие неисправности в работе газовых приборов.

«Работа АДС в условиях непростой эпидемиологической ситуации организована с учетом всех необходимых мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. Сотрудники компании оснащены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и проходят ежедневный термометрический контроль», — подчеркнул начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.

В случае возникновения запаха газа или поломки газового оборудования следует незамедлительно связаться с аварийно-диспетчерской службой по номерам 04, 104 — с мобильного телефона. Или позвонить по номеру Единой службы спасения — 112.