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Врачи спасли зрение рязанке, которая пришла на плановый осмотр
На плановый осмотр к врачу пришла девушка, которая решила посетить больницу по рекомендации мамы. Пациентке сделали лазерную коагуляцию и предотвратили отслойку сетчатки.

В больнице имени Семашко помогли 32-летней рязанке, которой грозила отслойка сетчатки. Об этом сообщили в медучреждении.

На плановый осмотр к врачу Марине Скопинцевой пришла девушка, которая решила посетить больницу по рекомендации мамы.

«Во время обследования глазного дна я обнаружила большой разрыв в верхнем секторе сетчатки. Буквально в ближайшее время пациентке грозила отслойка сетчатки — и тогда даже при самой успешной операции к ней бы не вернулось ее 100% зрение. Девушке крупно повезло, что мама уговорила ее посетить офтальмолога и мы вовремя оказали ей помощь», — рассказала врач.

Пациентке сделали лазерную коагуляцию и предотвратили отслойку сетчатки. Отмечается, что процедура проводится амбулаторно, занимает несколько минут и хорошо переносится даже детьми. На бесплатный прием к офтальмологу по полису ОМС можно записаться по направлению из поликлиники по месту жительства. Запись в отделение платных услуг осуществляется по телефону 8 (4912)-777-203.