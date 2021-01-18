Во вторник в двух рязанских детсадах отключат холодную воду

Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе. Об этом сообщили в мэрии.

Во вторник, 19 января, на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили в мэрии .

Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 11:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам: