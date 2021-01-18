\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
-21°
Втр, 19
-17°
Срд, 20
-15°
ЦБ USD 73.97 0.42 19/01
ЦБ EUR 89.33 0.08 19/01
Нал. USD 73.97 / 74.74 13:59
Нал. EUR 89.22 / 89.97 13:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
7 479
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
15 812
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
29 771
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
52 244
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Во вторник в двух рязанских детсадах отключат холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе. Об этом сообщили в мэрии.

Во вторник, 19 января, на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 11:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Первомайский проспект, дома 51, 53/2, 57, 57 корпус 1, 55 (детсад №33), 49е (детсад №48);
  • улица Чкалова, дома 1 корпус 3, 4, 6, 8, 8б, 10, 10а, 12.