Во вторник в двух рязанских детсадах отключат холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе. Об этом сообщили в мэрии.
Во вторник, 19 января, на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили в
Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 11:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- Первомайский проспект, дома 51, 53/2, 57, 57 корпус 1, 55 (детсад №33), 49е (детсад №48);
- улица Чкалова, дома 1 корпус 3, 4, 6, 8, 8б, 10, 10а, 12.