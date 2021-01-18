В Следкоме предложили ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов

В Следственном комитете предложили ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов. Даже если преступник утаит от государства свыше 45 миллионов рублей, он все равно пока имеет возможность избежать наказания.

В Следственном комитете предложили ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с « Известиями ».

«Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — сказала Леоненко.

По ее словам, даже если преступник утаит от государства свыше 45 миллионов рублей, он все равно пока имеет возможность избежать наказания.