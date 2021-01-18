В Рязанской области женщину оштрафуют за продажу алкоголя несовершеннолетним

В селе Кораблино 52-летнюю женщину оштрафуют за продажу спиртного несовершеннолетним. Полиция уже фиксировала подобные нарушения в этом магазине.

В селе Кораблино 52-летнюю женщину оштрафуют за продажу спиртного несовершеннолетним. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили на официальном сайте регионального МВД.

Полицейские увидели в селе подростка с банкой алкогольного напитка. Они расспросили его, где он приобрел спиртное. Подросток указал магазин, в котором работала подозреваемая. Оказалось, что женщина и ранее продавала алкоголь несовершеннолетним.

Полиция уже фиксировала подобные нарушения в этом магазине. В отношении продавщицы возбуждено уголовное. Ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей.