В Рязанской области зафиксировали 118 новых случаев коронавируса

Всего число заражений с начала пандемии в регионе достигло 20 459. Выздоровели 109 человек (всего 18 630). Новых смертей не зарегистрировали (всего 209).

В Рязанской области зафиксировали 118 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заражений с начала пандемии в регионе достигло 20 459. Выздоровели 109 человек (всего 18 630). Новых смертей не зарегистрировали (всего 209).

За сутки в России зарегистрировали 22 857 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число достигло 3 591 066.

За сутки выписали 18 333 человек, за весь период — 2 978 764. За сутки умер 471 человек, за весь период — 66 037.