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В Рязанской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог
Уровень заболеваемости увеличился за счет взрослого населения. Процент заболевания детского населения составил 49,7%.

В Рязанской области на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидемический порог на 25,9%, в Рязани — на 12,5%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Отмечается, что уровень заболеваемости увеличился за счет взрослого населения. Процент заболевания детского населения составил 49,7%.

Случаев гриппа не зарегистрировали.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.