В Рязанской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

Уровень заболеваемости увеличился за счет взрослого населения. Процент заболевания детского населения составил 49,7%.

В Рязанской области на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидемический порог на 25,9%, в Рязани — на 12,5%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре .

Отмечается, что уровень заболеваемости увеличился за счет взрослого населения. Процент заболевания детского населения составил 49,7%.

Случаев гриппа не зарегистрировали.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.