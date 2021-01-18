В Рязанской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог
Уровень заболеваемости увеличился за счет взрослого населения. Процент заболевания детского населения составил 49,7%.
В Рязанской области на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидемический порог на 25,9%, в Рязани — на 12,5%. Об этом сообщили в
Отмечается, что уровень заболеваемости увеличился за счет взрослого населения. Процент заболевания детского населения составил 49,7%.
Случаев гриппа не зарегистрировали.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.