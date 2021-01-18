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В Рязани завершился турнир Kremlin Cup Junior 2021
Чемпионов и призеров турнира награждали главный судья соревнования Андрей Гарибян и директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев.

На кортах Академии тенниса имени Озерова завершился турнир Tennis Europe «Kremlin Cup Junior 2021». Из-за ограничений в связи с пандемией традиционному для академии турниру присвоили более низкую категорию — Category 2. Также не все из заявленных спортсменов смогли стать участниками.

Победителями соревнований стали:

  • среди юношей в одиночном разряде:
    • финалист: Егор Горин;
    • победитель: Артем Богомолов;
  • среди девушек в одиночном разряде:
    • финалистка: Мария Головина;
    • победительница: Ксения Смирнова;
  • среди юношей в парном разряде:
    • финалисты: Артем Богомолов и Илья Мальцев;
    • победители: Егор Горин и Егор Плешивцев;
  • среди девушек в парном разряде:
    • финалистки: Дарья Корешкова и Марта-Мария Макарова;
    • победительницы: Полина Гуменюк и Анна Снигирева.

Чемпионов и призеров турнира награждали главный судья соревнования Андрей Гарибян и директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев.

Также в эту турнирную неделю для судейской коллегии провели семинары по повышению квалификации.

Организаторы турнира поблагодарили всех спортсменов за участие, зрителей за поддержку, а судейскую коллегию за профессионализм в работе.