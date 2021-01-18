В Рязани завершился турнир Kremlin Cup Junior 2021
Чемпионов и призеров турнира награждали главный судья соревнования Андрей Гарибян и директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев.
На кортах Академии тенниса имени Озерова завершился турнир Tennis Europe «Kremlin Cup Junior 2021». Из-за ограничений в связи с пандемией традиционному для академии турниру присвоили более низкую категорию — Category 2. Также не все из заявленных спортсменов смогли стать участниками.
Победителями соревнований стали:
- среди юношей в одиночном разряде:
- финалист: Егор Горин;
- победитель: Артем Богомолов;
- среди девушек в одиночном разряде:
- финалистка: Мария Головина;
- победительница: Ксения Смирнова;
- среди юношей в парном разряде:
- финалисты: Артем Богомолов и Илья Мальцев;
- победители: Егор Горин и Егор Плешивцев;
- среди девушек в парном разряде:
- финалистки: Дарья Корешкова и Марта-Мария Макарова;
- победительницы: Полина Гуменюк и Анна Снигирева.
Чемпионов и призеров турнира награждали главный судья соревнования Андрей Гарибян и директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев.
Также в эту турнирную неделю для судейской коллегии провели семинары по повышению квалификации.
Организаторы турнира поблагодарили всех спортсменов за участие, зрителей за поддержку, а судейскую коллегию за профессионализм в работе.