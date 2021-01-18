В Рязани завершился турнир Kremlin Cup Junior 2021

Чемпионов и призеров турнира награждали главный судья соревнования Андрей Гарибян и директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев.

На кортах Академии тенниса имени Озерова завершился турнир Tennis Europe «Kremlin Cup Junior 2021». Из-за ограничений в связи с пандемией традиционному для академии турниру присвоили более низкую категорию — Category 2. Также не все из заявленных спортсменов смогли стать участниками.

Победителями соревнований стали:

среди юношей в одиночном разряде: финалист: Егор Горин; победитель: Артем Богомолов;

среди девушек в одиночном разряде: финалистка: Мария Головина; победительница: Ксения Смирнова;

среди юношей в парном разряде: финалисты: Артем Богомолов и Илья Мальцев; победители: Егор Горин и Егор Плешивцев;

среди девушек в парном разряде: финалистки: Дарья Корешкова и Марта-Мария Макарова; победительницы: Полина Гуменюк и Анна Снигирева.



Чемпионов и призеров турнира награждали главный судья соревнования Андрей Гарибян и директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев.

Также в эту турнирную неделю для судейской коллегии провели семинары по повышению квалификации.

Организаторы турнира поблагодарили всех спортсменов за участие, зрителей за поддержку, а судейскую коллегию за профессионализм в работе.