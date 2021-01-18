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В Рязани задержали преступников, объявленных в федеральный розыск
Мужчин задержали в Рязани. Одного из них разыскивали за наркопреступление, второго за кражу.

В Рязани полиция задержала двоих мужчин, которые скрывались от суда и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани нашли 23-летнего жителя региона, который скрывался от органов следствия. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Он пытался скрыться, его объявили в розыск и задержали.

Также в Рязани на улице задержали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в обороте наркотиков (статья 228 УК РФ).

Преступников передали инициаторам розыска.