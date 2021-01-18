В Рязани во дворе дома нашли мужчину с разбитой головой

В полицию сообщили, что во дворе одного из домов на улице Бирюзова лежит мужчина с травмами. На место выехали оперативники, вызвали бригаду скорой.

В Рязани напали на 36-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию сообщили, что во дворе одного из домов на улице Бирюзова лежит мужчина с травмами.

На место выехали оперативники, вызвали бригаду скорой. Пострадавшего госпитализировали с серьезной травмой. Предположительно, его сзади ударили бутылкой из-под шампанского. Также пострадавший находился без верхней одежды.

Полицейские выяснили адрес, по которому живет рязанец. Они установили, что недавно мужчина вышел из дома в куртке и с мобильным телефоном. При нем телефон не нашли.

Оперативники обследовали ближайшие к месту происшествия магазины и выяснили у персонала, что пострадавший недавно заходил в один супермаркет. В магазине после покупки спиртного с ним ним общался другой посетитель.

«Мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения. Благодаря этому и помощи местных жителей удалось быстро выяснить, что это — 38-летний рязанец. Возможно, он был знаком или только что познакомился с пострадавшим», — рассказали в пресс-службе.

Полиция разыскала мужчину и нашла у него дома куртку пострадавшего и похищенный телефон. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчины познакомились во время покупки спиртного. 38-летний мужчина предложил новому знакомому выпить во дворе. Во время общения он заметил у «приятеля» телефон и захотел его забрать. Когда алкоголь закончился, 36-летний рязанец собрался домой. Злоумышленник поднял с земли бутылку шампанского и ударил его сзади. Пострадавший упал, преступник снял с него куртку, в которой был телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.