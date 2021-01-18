В Рязани в 30-градусный мороз улицу затопило кипятком

По словам местных жителей, пешеходам пройти в этом месте невозможно. Видео опубликовали в группе «Типичная Рязань».

Утром в понедельник, 18 января, кипяток залил дорогу на пересечении улиц Крупской, Новаторов и Народного бульвара. Видео опубликовали в группе «Типичная Рязань».

По словам местных жителей, пешеходам пройти в этом месте невозможно. Как сообщили в мэрии, на место выехали специалисты «Водоканала».

Ранее синоптики предупредили рязанцев о морозах до -32 градусов.

Напомним, утром в воскресенье, 17 января, в Рязани водой залило улицу Халтурина.