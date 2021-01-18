В Рязани «ГАЗель» протаранила «девятку», та сбила пешехода

ДТП произошло в субботу, 16 января, на 181-м километре трассы М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 16 января, на 181-м километре трассы М-5 в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 13:35 24-летний рязанец на «ГАЗели» врезался в «ВАЗ-2109» под управлением 30-летнего жителя Тамбовской области, который остановился перед нерегулируемым переходом. От удара «девятка» продолжила движение и сбила 64-летнюю женщину, идущую по «зебре».

В результате травмы получили пешеход и 37-летний пассажир «ВАЗа», им оказали медпомощь.