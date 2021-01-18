В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
В понедельник, 18 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. В области выявили 20 459 случаев заражения.
В понедельник, 18 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. В области выявили 20 459 случаев заражения в
- Рязани — 10 883,
- Рязанском районе — 817,
- Скопине — 656,
- Касимове — 597,
- Ряжске — 455,
- Рыбном — 415,
- Касимовском районе — 413,
- Сасове — 391,
- Клепиковском районе — 366,
- Скопинском районе — 308,
- Рыбновском районе — 297,
- Новомичуринске — 288,
- Шиловском районе — 280,
- Спасском районе — 256,
- Михайловском районе — 257,
- Михайлове — 252,
- Шилове — 237,
- Старожиловском районе — 182,
- Александро-Невском районе — 180,
- Александро-Невском — 168,
- Кораблине — 163,
- Захаровском районе — 141,
- Шацком районе — 150,
- Сапожке — 145,
- Спасске-Рязанском — 136,
- Сараевском районе — 133,
- Милославском — 126,
- Сасовском районе — 123,
- Чучкове — 122,
- Шацке — 122,
- Старожилове — 119,
- Спас-Клепиках — 114,
- Сараях — 110,
- Захарове — 106,
- Милославском районе — 101,
- Чучковском районе — 94,
- Пронске — 89,
- Пронском районе — 86,
- Ряжском районе — 81,
- Ухолове — 75,
- Кораблинском районе — 77,
- Путятине — 59,
- Кадоме — 57,
- Путятинском районе — 47,
- Ермиши — 39,
- Ухоловском районе — 34,
- Ермишинском районе — 27,
- Сапожковском районе — 25,
- Пителине — 24,
- Пителинском районе — 19,
- Кадомском районе — 17.