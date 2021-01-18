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В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
В понедельник, 18 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. В области выявили 20 459 случаев заражения.

В понедельник, 18 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. В области выявили 20 459 случаев заражения в

  • Рязани — 10 883,
  • Рязанском районе — 817,
  • Скопине — 656,
  • Касимове — 597,
  • Ряжске — 455,
  • Рыбном — 415,
  • Касимовском районе — 413,
  • Сасове — 391,
  • Клепиковском районе — 366,
  • Скопинском районе — 308,
  • Рыбновском районе — 297,
  • Новомичуринске — 288,
  • Шиловском районе — 280,
  • Спасском районе — 256,
  • Михайловском районе — 257,
  • Михайлове — 252,
  • Шилове — 237,
  • Старожиловском районе — 182,
  • Александро-Невском районе — 180,
  • Александро-Невском — 168,
  • Кораблине — 163,
  • Захаровском районе — 141,
  • Шацком районе — 150,
  • Сапожке — 145,
  • Спасске-Рязанском — 136,
  • Сараевском районе — 133,
  • Милославском — 126,
  • Сасовском районе — 123,
  • Чучкове — 122,
  • Шацке — 122,
  • Старожилове — 119,
  • Спас-Клепиках — 114,
  • Сараях — 110,
  • Захарове — 106,
  • Милославском районе — 101,
  • Чучковском районе — 94,
  • Пронске — 89,
  • Пронском районе — 86,
  • Ряжском районе — 81,
  • Ухолове — 75,
  • Кораблинском районе — 77,
  • Путятине — 59,
  • Кадоме — 57,
  • Путятинском районе — 47,
  • Ермиши — 39,
  • Ухоловском районе — 34,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Сапожковском районе — 25,
  • Пителине — 24,
  • Пителинском районе — 19,
  • Кадомском районе — 17.