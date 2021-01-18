В пронском интернате прервали занятия из-за удушливого запаха

На место приехали спасатели из пожарной части № 33. Воспитатели быстро вывели детей на улицу.

В воскресенье, 17 января, здание Архангельской коррекционной школы-интерната, находящейся в Пронске, «накрыл» удушливый запах. Об этом пишет ИД « Пресса ».

«У детей слезились глаза и першило в горле, — рассказали очевидцы. — Воспитатели открыли все окна и двери для проветривания и вывели детей на улицу».

На место приехали спасатели из пожарной части № 33. На месте не обнаружили ни запаха дыма, ни газа.

Воспитатели быстро вывели детей на улицу. К моменту приезда пожарных запах почти выветрился, но в горле у присутствующих першило. Как рассказал командир отделения пожарной части, так бывает при распылении перцового баллончика.

Тревога оказалась ложной, администрация разбирается в инциденте.