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В полиции рассказали о лобовом столкновении легковушек в Скопине
В полиции рассказали о ДТП, которое произошло 16 января в Скопине. Примерно в 13:00 около дома №64 по улице Пригородной лоб в лоб столкнулись две легковушки.

В полиции рассказали о ДТП, которое произошло 16 января в Скопине. Примерно в 13:00 около дома №64 по улице Пригородной лоб в лоб столкнулись две легковушки.

По предварительной информации, 24-летний житель Скопинского района на Lada Priora не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в Kia Rio под управлением 33-летней местной жительницы, которая ехала по «встречке».

В результаты травмы получила женщина-водитель, ей оказали медпомощь.