В Петербурге арестовали 17-летнего тиктокера за убийство матери и дяди

В Санкт-Петербурге арестовали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве дяди и матери. Оказалось, что парень активно продвигал себя в TikTok и был популярен среди пользователей.

В Санкт-Петербурге арестовали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве дяди и матери. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, убийство произошло в ходе ссоры. Сначала подросток нанес 16 ударов ножом дяде, после чего зарезал мать. Убийцу арестовали. Оказалось, что подросток активно продвигал себя в TikTok и был популярен среди пользователей.

По данным полиции, он нигде не работал, отрицательно характеризовался по месту жительства, злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете в наркологическом диспансере.