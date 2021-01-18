В московском метро можно будет оплатить проезд сканом лица

В московском метро можно будет оплатить проезд сканом лица. По словам создателей проекта, сейчас идет работа над введением такого способа расчета в кассах метро Москвы.

В московском метро можно будет оплатить проезд сканом лица. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента.

По словам создателей проекта, сейчас идет работа над введением способа оплаты по сканированию лица в кассах метро Москвы.

«Обязательной такая оплата, конечно же, не станет, но опцию такую мы предложим», — сказал пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.