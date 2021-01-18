В мэрии рассказали о работе школ в мороз

В мэрии рассказали, как работают рязанские школы в мороз. Напомним, синоптики предупреждают о морозах до -32 градусов.

В мэрии рассказали, как работают рязанские школы в мороз. В пресс-службе отметили, что приостановление учебного процесса для начальных классов предусмотрено. При этом дети могут приходить на занятия по усмотрению родителей.

«Образовательный процесс в связи с этим не остановлен. Всех обучат, накормят, обогреют», — заявили в горадминистрации.

Напомним, синоптики предупреждают о морозах до -32 градусов.