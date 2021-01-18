Управляющая компания начала восстанавливать отопление в доме в Дядькове

Представитель организации объяснил, почему в доме не было тепла. Он рассказал, когда устранят неполадки.

УК «Город комфорта» начала восстанавливать отопление в многоэтажке села Дядьково Рязанской области. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщил производитель работ Сергей Другов.

Представитель управляющей компании заверил, что работы завершатся в понедельник, 18 января. По его словам, в ближайшее время к жильцам вернется тепло.

Кроме того, Сергей Другов объяснил, почему было отключено отопление в квартире.

«Это произошло из-за падения давления в теплосети. Циркуляционный насос на данную квартиру вышел из строя, сейчас его заменяют», — сказал мужчина.

Ранее в редакцию РЗН. инфо обратилась местная жительница Надежда Медведева. Женщина пожаловалась, что в воскресенье, 17 января, по адресу: село Дядьково, улица Зеленая, дом №19, в ее квартире отключили отопление, температура воздуха упала до +11 градусов.