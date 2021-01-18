\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
-19°
Втр, 19
-16°
Срд, 20
-15°
ЦБ USD 73.97 0.42 19/01
ЦБ EUR 89.33 0.08 19/01
Нал. USD 73.93 / 75.5 19:01
Нал. EUR 89.25 / 89.85 17:29
Новости
Коронавирус
Публикации
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
4 часа назад
2 035
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
7 990
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
16 283
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
30 246
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Управляющая компания начала восстанавливать отопление в доме в Дядькове
Представитель организации объяснил, почему в доме не было тепла. Он рассказал, когда устранят неполадки.

УК «Город комфорта» начала восстанавливать отопление в многоэтажке села Дядьково Рязанской области. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщил производитель работ Сергей Другов.

Представитель управляющей компании заверил, что работы завершатся в понедельник, 18 января. По его словам, в ближайшее время к жильцам вернется тепло.

Кроме того, Сергей Другов объяснил, почему было отключено отопление в квартире.

«Это произошло из-за падения давления в теплосети. Циркуляционный насос на данную квартиру вышел из строя, сейчас его заменяют», — сказал мужчина.

Ранее в редакцию РЗН. инфо обратилась местная жительница Надежда Медведева. Женщина пожаловалась, что в воскресенье, 17 января, по адресу: село Дядьково, улица Зеленая, дом №19, в ее квартире отключили отопление, температура воздуха упала до +11 градусов.