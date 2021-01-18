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Убийство рязанской журналистки и аномальные крещенские морозы. Главные новости выходных, 16-17 января
Прошла первая неделя после новогодних праздников. Вспомним главные новости, произошедшие в регионе в минувшие выходные.

Прошла первая неделя после новогодних праздников. Вспомним главные новости, произошедшие в регионе в минувшие выходные.

Происшествия

В Рязани зарезали главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Подозреваемый — муж убитой, он задержан и сознался в преступлении. Близкие рассказали, что Шеплякова систематически подвергалась домашнему насилию со стороны мужа.

В Рязани погиб 29-летний парень, он выпал из окна. Трагедия произошла в ночь на 16 января. По словам следователя, погибший был пьян.

В воскресенье, 17 января, произошло ДТП на автодороге Рязань — Скопин. Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась. Чтобы ликвидировать последствия аварии, потребовалась спецтехника.

Инциденты в маршрутках

Водитель маршрутки № 82 отказался везти жительницу Рязани, сославшись на отсутствие сдачи с тысячи рублей. Мужчина высадил ее на мороз. Водитель маршрутки № 41 начал движение во время высадки пассажиров. Они едва не попали под колеса транспорта. Проведут служебное расследование.

Что обсуждали рязанцы в соцсетях

Горожане возмущались качеством уборки снега на улицах и во дворах. По поручению замглавы администрации Рязани Владимира Бурмистрова проверят все территории, за уборку которых ответственны подрядчики. Если на участках найдут существенные недостатки, за работу на них не заплатят. Также рязанцы в соцсетях обсуждали внешний вид нового здания прокуратуры. По мнению большинства комментаторов, оно портит архитектурный облик города.

О погоде

МЧС одно за другим выпускало метеопредупреждения. В субботу, 16 января, была метель, снежные заносы и гололедица. В воскресенье, 17 января, жителей области напугали морозами до -32 градусов. Температура воздуха будет наблюдаться на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января.

К другим новостям

В воскресенье, 17 января, открылся самый большой каток Рязани на стадионе «Локомотив». Его открытие должно было пройти на день раньше, но не состоялось из-за метели. Вот фоторепортаж с первого дня работы площадки.