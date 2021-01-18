Убитую рязанскую журналистку похоронят в Тверской области

Напомним, тело 33-летней журналистки со множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. По версии следствия, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область. Там мужчина сдался полиции.