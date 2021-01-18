Суд по мере пресечения Навальному устроили в отделе полиции

До начала суда Навальный находился под стражей около 15 часов. Адвокатам сообщили об этом за несколько минут до заседания.

Суд по мере пресечения Алексею Навальному устроили в отделе полиции в подмосковных Химках. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Заседание началось в 12:30. Адвокатам сообщили об этом за несколько минут до этого.

«Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею. Ровно сейчас — в 12:30 — они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же Прямо в отдел полиции приедет судья и состоится „суд“ над Навальным», — написал глава сети штабов Навального Леонид Волков в Twitter.

До начала заседания суда Навальный находился под стражей около 15 часов.

Напомним, Навального задержали при въезде в Россию.