Суд по мере пресечения Навальному устроили в отделе полиции
До начала суда Навальный находился под стражей около 15 часов. Адвокатам сообщили об этом за несколько минут до заседания.
Суд по мере пресечения Алексею Навальному устроили в отделе полиции в подмосковных Химках. Об этом в
Заседание началось в 12:30. Адвокатам сообщили об этом за несколько минут до этого.
«Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею. Ровно сейчас — в 12:30 — они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же Прямо в отдел полиции приедет судья и состоится „суд“ над Навальным», —
До начала заседания суда Навальный находился под стражей около 15 часов.
Напомним, Навального задержали при въезде в Россию.