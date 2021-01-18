Страдающий от похмелья житель Шацкого района чуть не убил женщину

Житель села Черная Слобода Шацкого района чуть не убил женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Житель села Черная Слобода Шацкого района чуть не убил женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 31-летний мужчина вернулся домой пьяным. Через некоторое время ему стало плохо и он попросил 33-летнюю сожительницу дать ему алкоголь, но та отказала.

«Разозлившись, что близкий человек не может помочь в трудную минуту, мужчина пригрозил сожительнице, что убьет ее. А для демонстрации своих намерений, превозмогая головную боль, мужчина схватил деревянный табурет и замахнулся на женщину», — говорится в сообщении.

Потерпевшая вызвала полицию, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.