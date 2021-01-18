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Стало известно, когда заработает запись на вакцинацию от COVID-19 через «Госуслуги»
Запись пока работает тестово. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет через «Госуслуги». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, запись пока работает тестово. С 31 января появится отдельная специализированная форма.

Чернышенко отметил, что пока идет «отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с порталом госуслуг».

Вице-премьер пояснил, что процесс зависит от субъектов и власти на местах.

«На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей», — сказал Чернышенко.

По его словам, регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации.

В личном кабинете пользователя появятся сведения о записи на вакцинацию, а также после этого система предложит вести дневник самонаблюдения. Кроме того, после второй прививки можно будет оформить электронный сертификат — QR-код, который можно будет предъявлять при необходимости.

Также на портале можно будет сообщить о возникших проблемах.