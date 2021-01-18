Специалист ХК «Рязань» обратился за помощью к общественности

Специалист по работе с болельщиками ХК «Рязань» Дмитрий Федоров обратился за помощью к общественности. Он рассказал, что с 2018 года страдает от проблем с опорно-двигательным аппаратом. Ему требуются дорогостоящие ортезы и препараты.

Специалист по работе с болельщиками ХК «Рязань» Дмитрий Федоров рассказал, что с 2018 года страдает от проблем с опорно-двигательным аппаратом — диагноз «псориатический артрит». Параллельно у него начала развиваться болезнь Бехтерева. Ему требуются дорогостоящие ортезы и препараты.

Пост опубликован на его странице в Instagram.

«В декабре 2020 я почувствовал, как начало клинить шею и самое страшное, что я увидел, как свод левой стопы просто лег… Происходило это все на моих глазах молниеносно. Стопа просто отказывает, связка ее не держит. Также заболела правая кисть, псориаз нашел в организме слабые места и дал сбой именно в них», — написал Федоров. ⠀

Из-за этой сложной ситуации он решил обратиться за помощью к общественности. ⠀

«На данный момент, чтобы относительно нормально ходить, мне необходимо постоянное ношение жесткого шарнирного голеностопного ортеза, а также нужны индивидуальные ортопедические стельки (все под заказ). Кроме того, необходимы дорогостоящие препараты для лечения недуга. Перечислить все не хватит поста… Стоимость изделий и препаратов в общей сложности составляет около 100 тысяч рублей», — пояснил Федоров.

Реквизиты, на которые можно отправить средства, указаны в посте. Федоров поблагодарил всех, кто поддерживает его в непростое время.