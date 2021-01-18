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Спасательную операцию в Домбае свернули из-за плохой погоды
По данным следкома, лавина сошла около 13:30 на четвертой линии канатной дороги поселка Домбай. Ведется доследственная проверка.

Спасательную операцию на горнолыжном курорте в Домбае, где 18 января сошла лавина, свернули из-за похолодания. Об этом со ссылкой на МЧС передает РИА Новости.

Из-под снега достали тело одного человека, он погиб. По данным местной туркомпании, под лавину не попал ни один турист. Без вести пропал работник, который находился на склоне. Как сообщили в МЧС, под снегом могли оказаться от 4 до 12 человек.

При этом поисково-спасательные работы завершили из-за наступления темноты и плохой погоды. Спасатели продолжат работу во вторник, 19 января, будут расчищать полностью точку схода лавины.

По данным следкома, лавина сошла около 13:30 на четвертой линии канатной дороги поселка Домбай. Ведется доследственная проверка.