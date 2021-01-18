Скончался 33-летний солист ансамбля рязанского Центра эстетического воспитания детей

Антохину было 33 года. Он неоднократно становился победителем и призером Всероссийских и международных конкурсов, был дважды удостоен губернаторской премии по поддержке талантливой молодежи.

Скончался Иван Антохин — солист ансамбля учащихся профтехобразования «Радуга» рязанского Центра эстетического воспитания детей. Об этом в субботу, 16 января, сообщили в группе ЦЭВД «ВКонтакте».

Антохину было 33 года. Он неоднократно становился победителем и призером Всероссийских и международных конкурсов, был дважды удостоен губернаторской премии по поддержке талантливой молодежи.

«Ушел талантливый, добрый человек, который своим чудесным голосом, своим творчеством пропагандировал преданность народной, патриотической песне, любовь к Родине, ее славной истории и культуре», — говорится в сообщении.