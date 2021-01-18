С дороги на Московском откачали кипяток

Кипяток, который утром 18 января разлился по дороге на Московском, откачали. Напомним, водители делились видео и сообщали о нескольких ДТП.

Кипяток, который утром 18 января разлился по дороге на Московском, откачали. Об этом сообщили в мэрии.

Утечку воды перекрыли к 10:00, аварийная бригада «Водоканала» проводит работы на месте повреждения.

«Жителей города отключать от ХВС не будут», — отметили в горадминистрации.

Напомним, водители делились видео и сообщали о нескольких ДТП.