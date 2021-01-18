Рязанскому хлебозаводу компенсируют часть затрат на производство

Отмечается, что в настоящее время крупнейшие российские мельницы и хлебозаводы оказались в тяжелой ситуации из-за роста цен на пшеницу на 30-40% по стране.

Рязанскому «Хлебозаводу №3» компенсируют часть затрат на производство. Об этом сообщили в мэрии .

Отмечается, что в настоящее время крупнейшие российские мельницы и хлебозаводы оказались в тяжелой ситуации из-за роста цен на пшеницу на 30-40% по стране. Пандемия и связанные с ней ограничительные меры также повлекли за собой снижение объемов продаж продукции из-за приостановки деятельности ряда организаций, в том числе школ.

Правительство России разработало меры поддержки для хлебопекарных предприятий, правила выплаты компенсаций уже утверждены.

«В целях обеспечения финансовой стабильности „Хлебозавода №3“ администрация города со своей стороны прорабатывает вопрос об оказании предприятию муниципальных мер поддержки», — говорится в сообщении.