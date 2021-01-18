Рязанская область получила 15,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

Губернатор Николай Любимов провел совещание с руководителями больниц. Они отметили, что вакцинация проходит в медучреждениях ежедневно.

По состоянию на 18 января Рязанская область получила 15,5 тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в группе « Рязанская область » «ВКонтакте».

Пункты вакцинации открыты в 11 медучреждениях. Их список можно найти здесь.

В понедельник, 18 января, губернатор Николай Любимов провел совещание с руководителями больниц. Они отметили, что вакцинация проходит в медучреждениях ежедневно.

Отметим, что с 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Пока можно привиться только «Спутником V», позже появятся и другие препараты. Прививки уже сделала часть людей: медики, учителя, соцработники, те, у кого есть хронические заболевания.