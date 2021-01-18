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Рязанка рассказала о самочувствии после прививки
Женщина рассказала о самочувствии губернатору. Любимов поинтересовался, как себя чувствует доктор после вакцины.

Главврач Шиловскоого ММЦ Татьяна Манакина рассказала о самочувствии после прививки на совещании с рязанским губернатором Николаем Любимовым. Видеоконференцию провели в понедельник, 18 января.

«Лично я только что сделала первую прививку», — рассказала Манакина губернатору во время доклада о вакцинации в медцентре.

Любимов поинтересовался, как себя чувствует доктор после вакцины.

«Ну вот вы видите я с вами общаюсь. Нормально. Ничего не болит», — заявила главврач Шиловской ММЦ.