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Рязанка отсудила полмиллиона за затопленную квартиру
Известно, что квартиру женщины залило холодной водой в ноябре 2018 года. Намокла внутренняя отделка квартиры, мебель, бытовая техника и одежда.

Рязанка отсудила у соседей полмиллиона за затопленную квартиру. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что квартиру женщины залило холодной водой в ноябре 2018 года. Намокла внутренняя отделка квартиры, мебель, бытовая техника и одежда. Экспертиза показала, что рыночная стоимость ремонта и имущества составляет более 500 тысяч рублей.

Также суд установил, что четверо ответчиков, проживающих этажом выше, не следили за состоянием системы водоснабжения.

Иск рязанки удовлетворили, с ее соседей взыскали материальный ущерб и судебные расходы на общую сумму более 530 тысяч рублей. Облсуд рассмотрел апелляцию и оставил решение без изменений.

Фото ru.depositphotos.com