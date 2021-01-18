Россиян предупредили о наступлении плюсовой температуры

Температура поднимется до плюс четырех градусов. Теплый воздух будет поступать с Атлантики.

В Москве и во всей европейской части России ожидается потепление. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина Lenta.ru.

По ее словам, температура поднимется до плюс четырех градусов. Потепление ожидается с 21 января. Температура повысится до 0, -5 градусов. С 22 января ожидается до +4 градусов и выше. Теплый воздух будет поступать с Атлантики.

Но в регионах южнее Москвы аномальные морозы сохранятся до 20 января. Потом температура поднимется до минус 8-12 градусов.