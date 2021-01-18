Путин поручил обеспечить возможность получения госуслуг на основе электронных документов

Владимир Путин поручил, чтобы россияне получали госуслуги без обязательного предоставления бумажных документов. Кроме того, президент потребовал уведомлять граждан на портале госуслуг о результатах тестирования COVID-19.

Владимир Путин поручил, чтобы россияне получали госуслуги без обязательного предоставления бумажных документов. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил ТАСС .

В документе опубликованном на сайте Кремля говорится, что гражданам необходимо обеспечить предоставление услуг на основе электронных документов. Бумажный носитель при этом не обязателен.

Кроме того Путин потребовал уведомлять граждан на портале госуслуг о результатах тестирования COVID-19. Также на сайте желающие смогут записаться на вакцинацию.