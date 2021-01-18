\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
-19°
Втр, 19
-16°
Срд, 20
-15°
ЦБ USD 73.97 0.42 19/01
ЦБ EUR 89.33 0.08 19/01
Нал. USD 73.93 / 75.5 19:01
Нал. EUR 89.25 / 89.85 17:29
Новости
Коронавирус
Публикации
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
4 часа назад
2 035
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
7 990
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
16 283
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
30 246
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин поручил обеспечить возможность получения госуслуг на основе электронных документов
Владимир Путин поручил, чтобы россияне получали госуслуги без обязательного предоставления бумажных документов. Кроме того, президент потребовал уведомлять граждан на портале госуслуг о результатах тестирования COVID-19.

Владимир Путин поручил, чтобы россияне получали госуслуги без обязательного предоставления бумажных документов. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил ТАСС.

В документе опубликованном на сайте Кремля говорится, что гражданам необходимо обеспечить предоставление услуг на основе электронных документов. Бумажный носитель при этом не обязателен.

Кроме того Путин потребовал уведомлять граждан на портале госуслуг о результатах тестирования COVID-19. Также на сайте желающие смогут записаться на вакцинацию.