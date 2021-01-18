Прорванный водопровод на Московском намерены отремонтировать во вторник

Утром в понедельник, 18 января, на улице Крупской произошла авария на водопроводе. Кипяток залил проезжие части улиц Крупской и Новаторов.

Утром в понедельник, 18 января, на улице Крупской произошла авария на водопроводе. Кипяток залил проезжие части улиц Крупской и Новаторов.

В мэрии рассказали, что специалисты «Водоканала» выехали на место, к 10 часам поврежденный участок водовода отключили. Подачу воды потребителям при этом не прекращали.

Воду с проезжей части откачали, дорожное покрытие выровняли, залитые участки обработали противогололедным составом.

Ремонтно-восстановительные работы выполнят во вторник, 19 января. Отключение холодной воды в жилых домах не планируется.