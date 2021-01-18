\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
-16°
Срд, 20
-15°
Чтв, 21
-13°
ЦБ USD 73.97 0.42 19/01
ЦБ EUR 89.33 0.08 19/01
Нал. USD 73.93 / 75.5 17:03
Нал. EUR 89.25 / 89.98 17:29
Новости
Коронавирус
Публикации
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
Вчера 15:00
5 365
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
8 532
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
16 779
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
30 768
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Прорванный водопровод на Московском намерены отремонтировать во вторник
Утром в понедельник, 18 января, на улице Крупской произошла авария на водопроводе. Кипяток залил проезжие части улиц Крупской и Новаторов.

Утром в понедельник, 18 января, на улице Крупской произошла авария на водопроводе. Кипяток залил проезжие части улиц Крупской и Новаторов.

В мэрии рассказали, что специалисты «Водоканала» выехали на место, к 10 часам поврежденный участок водовода отключили. Подачу воды потребителям при этом не прекращали.

Воду с проезжей части откачали, дорожное покрытие выровняли, залитые участки обработали противогололедным составом.

Ремонтно-восстановительные работы выполнят во вторник, 19 января. Отключение холодной воды в жилых домах не планируется.