Пьяный скопинец на «Форде» врезался в «ГАЗель»

Алкотест показал 0,948 промилле на литр выдыхаемого воздуха. С таким результатом мужчина не согласился, но пройти медицинское освидетельствование отказался.

Ночью 17 января в Рязани произошла авария. Примерно в 00:02 около дома №20 по Ряжскому шоссе столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 28-летний житель Скопинского района на Ford Focus не справился с управлением и врезался в «ГАЗель» под управлением 23-летнего жителя Пронского района. В результате водители получили травмы, им оказали медпомощь.

Оказалось, что скопинец был пьян — алкотест показал 0,948 промилле на литр выдыхаемого воздуха. С таким результатом мужчина не согласился, но пройти медицинское освидетельствование отказался. Ему грозит лишение «прав» до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также ответственность за причинение травм водителю «ГАЗели».