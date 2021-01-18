Опубликованы кадры с места убийства рязанской журналистки
По версии следствия, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область. Там мужчина сдался полиции.
Опубликованы кадры из квартиры, где убили главреда портала «Рязань. Лайф» Жанну Шепляковой. Их показате в эфире «Вестей». Тело 33-летней женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января.
По версии следствия, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область. Там мужчина сдался полиции.